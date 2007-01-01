Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге заменили елку в парке возле нового ТЮЗа
Благоустройство

В Калуге заменили елку в парке возле нового ТЮЗа

Дмитрий Ивьев
14.05, 16:00
0 738
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Крупномерное дерево высадили утром в среду, 14 мая.

Ранее на этом месте росла другая елка, но ее пришлось спилить.

Как пояснили в управлении городского хозяйства, дерево засохло и представляло угрозу для окружающих.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
33%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImE4RVJ2VDlQeDVqV1BkL1QvbE1BN1E9PSIsInZhbHVlIjoiWnhnZStkQ0JVd0NYUFhuRlRhRFpUeFoyaGptWnRkaWRZaDk4K2Y3M0ZxbC9UNU1JMkJXWkh1QnJTNXV4U3BkUkg0VDVXZmtJbDBjTlZCdTNLa1RTUDhtRmJJSlh4NFExTzcvRndDOXdOVHhvZFIzZFlyWXJCdnJHUzNjSndOdnlsdzNXby82bkx6bHlYeUlBaXVjL09yaXcybkcrTWVaVGgvbUZpb0Q5V29GQmJzbS9VY3NvdXFJUjkzQUlENitYdnhVTytpemd0U3BDUTJkOFhCWHk3ZWx0RTVMSEcwVmJ3UzNGcnBiY05qZDZjY2l1UnJ6SjVIWUJRV1p3QXlnZHgwOForWWFzSTVMdm5vdklDZDl6WmtCVXdPOEJYYllkamJBUWFXOXRGM0JzSmhoOXc3Kyt3WC9EcFAzNlNSZEhIemVKZ1FwZVRwQ1gvV0dRL05FWm1VSHd3aENBZk5HeFZRcmxMY0lyTFpTelZSblFOREgzRlNjNzFyOHByUlBmUnROYWo4VTVXU1UyRm54S0Z1Q21EMDdWUE9aNlMrRTRZbGRPd2RlN3hJbWJDTEJrMGFTSUgreTAwTU5aTXk2eiIsIm1hYyI6IjExMDM0NjU0MTQ5OGUyNDJmNzgwMGM5ZTBkODk4YTVlNTg0MGNjYjViYTM4MGYwY2ZmMDFhNjE4ZjcxZjQ3YjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpyZGc4L1JDU0F4cDJZN3FJK2FvL1E9PSIsInZhbHVlIjoiVzVyMG1rM1l2eHRBeEZqYXJXcGJXSWhiRjJKRGMzSzJDNU4vbDVDRUhzQitJVTVrNXBuM2crL1pBUFpCNHVzTE4yS2MwMEZNOUlMdGd5UDNLVmQvUi9RdFJsT3E1ZEhrTHlrY2kzZUVkVk1mTXNqVXdLWDJZczN4MGdWQTZGcS9QemgybThTeGJROVkrY1ZCMk5WS1o1WW1paHpHdEhuaWJrbitWMmhBZW5HWkNOMkMwZElkRXFwNDBsWG5HMkNmdTVPdGs3QzJETGtFclQyU28xcEhpYjlZZ2FuZ09xcUtuZ0RTWGVQaWZLZW5oaHNtNmZab1hzRi8rcXJFcUxZUkNReUtIaFhwa1hZRkIxT2RXR1dEUytoeTIwSjM2M28xN1Jjc0t0dktGaUF2d3F4TUs3d3BsUnFXT09YYlFYdGgyTURpaUQ2YTc1R282blZmcXNPdFdGYTVNMXl0V1VpcThUSEhLUHN5eUJsR1ZFRVAwWko3cHZZN056VjRWQmpQTUtJbE0wQUdvd3NXMmVBQ2EyN3NhMlZZdnNBanYwT2l6N0grYTZlVHh4WTNpMkJ2KzRZU3pqMUYwQkdvbzBHYmxuZTAzTGpscG1kOFE0SW9zaTFSYXp1cHU2SHZyMjNISlhJVUtjaThBaHltZWFZdXFrSXp3akZvbVBoem52U1JKVGd3WWxZdk5uRmh4L2VUTk5UYS9JQUNoNzR5eFNLR2I2VmRlY0d1a3FOVVIrV2pCMVZXNXZWOGxML1hoYmZRamtRYW9uRjM2S290clFWQ0hZZHdiL09Ed1E4L0JGUGVhV1JUU1FLSXdsRnpUNlhSZUNFem5YczNWZkFzWUZJciIsIm1hYyI6IjgzOTMzZDc1Mjc2ZGVmNjEyZmFkNWQ5YjMyM2ExMDEyMWZjY2QzZDMwMmYxOTA1YmNhMzJlNTJiMmYxZTQ1OTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+