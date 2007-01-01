Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Тарусе начались работы по модернизации спортивного комплекса
Благоустройство

В Тарусе начались работы по модернизации спортивного комплекса

Дмитрий Ивьев
13.05, 16:50
0 326
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- В настоящее время на территории проводятся земляные работы, - рассказал 13 мая глава администрации района Михаил Голубев. - На участке будет несколько площадок. Две меньшего размера - для пляжного волейбола, большая - для ледового катка.  В планах у директора спортивной школы «Лидер» Инны Королевой в другие сезоны организовать пространство для занятий бадминтоном и создать зоны для детских игр.

В центре сделают футбольное поле. Вокруг обустроят беговые дорожки. С одной стороны разместят навесы для игроков, с другой - раздевалки и трибуны для зрителей. Предусмотрены места для скамеек и урн.

По периметру установят разноуровневые турники, перекладины, брусья, кольца для стритбола и баскетбола, тренажёры. Оснастят оборудованием для выполнения норм комплекса ГТО, который реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

Открыть стадион планируют в августе. Для него выбрали название «Победа».

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitaVElMNWlFcUJLUXZLaEFwZ09YSVE9PSIsInZhbHVlIjoiT3IyV1FlQ2V3OHJMSUFjVDduSGtDTHdkQ2s0K2s4aCtrcExxTVRMc28vQzdkN2owRHFRZVRqekZoT3VxaEJBM0RKalFhdGlhcDBQS1RIUTdwSmJUWEE5QXEySmtGT1BRaVhlaklueXFQT1NOb1hTZWMvMUtmTENSRGIwVC9qWWdWTWU2RGM2ZVg4QzY5VHN4b21Sb1pCcjc2ZGF1Mjl4N3pVMkJBQzhldEtFdisvLzVGanh3R1lkWVRVTHJxNXBQMm0rSFNjVzNldDgyc09YZnhpMFA2SDkzS2taR3ZGOUtIZEhvYkI5K2VkLzZaZGVJSVM0S1ZSamZVQXpDbndMNW5NVXpYdFFGWERVdnAyellzT0tsRWF6QVdIVEk0clRCbCtIRWluazdweVZxMDBhLzh1blVESXVHaDR5NHBIV1BsV2R1YmFqdkVUL2QzTTRLVUUvUUVST1pBN0x6TnFrbVN4M0QzR25oMUZSQzI0VmtYUnljNmxUMWJwVmFjSE5YK1ExQnlJaFg4dlFESlFqdGhpMmxlM2pWTThJZ1ZOYUUyazZnMFg4TU5rZmhReEphUHdkNzZ5cVRRRmpaL2p1dyIsIm1hYyI6IjBmYWIxZTVmOTAzNDlhYWRmMmRmYWY0OTI2YTdkODc3Njg5MzRhYzFmZmI2YjcxMjBlZWQyMWFmNjE4ZDI2NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVDQlFPNndNakx0ZTMycTZVYmlONnc9PSIsInZhbHVlIjoiL3pUb21hNE8wU0dyclNkeUVFK1YvVlZWMFIyc2xHTVkzYy9VSWN4aVVSNkdwQXU3bktHNjB1ZmtoZ0h0WFFjeE5idjh6WXA5bitTNlZWSmxENmVPWkkxYnNUWUlKd2JSa0JMenpsK2l5aHFhWU1QaUxiRkhEYzN4Qk5DSnhzUVZNcXRUcHVpY2o2eXhSMDUyYjllZXRtaXFacFMvVVZ3SUtFbTJ3NW9Ic0tPWitBNytMTDNXVG55V2NseFdLR3BMUHBIdXR5THVSSnNXWk1xUHlMcG9uTXRZTFBGWmVGcDV2Z3E5ZVpQZVI4STBNZm9WOVgya2RUSm9JT1dqWUxoMERsenV5bVZzcW1uR3BVOGMvQ1o0RmlIYkN6M09CTXJCUk9IcGxRUkZCNkNRcGxwNFRkK0czbzh6R0s5SUkvRjNCaE1sblh5RW0wTHljSjF2U01XNzh4VldQS09WY1BQUit0V1pHT1BQVStSc2NIVVI5ZmNDQitwczh0VFIwMFBLWGd2K1ZGWGZ5OVJnME5xbUkrRnR0NUhFdlc4b3pVR25oVjdKNGUxbHZETW9WOTYzKzR1NTVzK2dNS3NDa1RCTTFMdmdvaWR2RTFTeWg5Z1k2M3VUakQzS3dqMFEvNWpXbVdRZzFkUlV2cHFva0kwcytnSnBqakJQMXlRQ2tXdzh1MjMydGFFN1FWakw4U05ZVXdybFExV0dITGwzVHJuZWQrMTZ5dElBUXN5WG8zSGhtYXR1cy9vclczMENkMTdMdjJ2MUVENzZzczQ3WlV0Uk1Yd3ZyenBIY2Jlcy9sRGhhMDhhSDBBTkdGR3ZHQ1VIZHhQZEtUSGxacVlBWWNhYSIsIm1hYyI6IjUyOTM3NzlhNmMzY2FiMWI3ZDI2N2M4MWM3ZGJiYjZmZDY3MjRjNmM0Y2M5Y2ZkMmU2Y2E5ODBhMjljYzJhMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+