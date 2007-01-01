В Тарусе начались работы по модернизации спортивного комплекса

- В настоящее время на территории проводятся земляные работы, - рассказал 13 мая глава администрации района Михаил Голубев. - На участке будет несколько площадок. Две меньшего размера - для пляжного волейбола, большая - для ледового катка. В планах у директора спортивной школы «Лидер» Инны Королевой в другие сезоны организовать пространство для занятий бадминтоном и создать зоны для детских игр.

В центре сделают футбольное поле. Вокруг обустроят беговые дорожки. С одной стороны разместят навесы для игроков, с другой - раздевалки и трибуны для зрителей. Предусмотрены места для скамеек и урн.

По периметру установят разноуровневые турники, перекладины, брусья, кольца для стритбола и баскетбола, тренажёры. Оснастят оборудованием для выполнения норм комплекса ГТО, который реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

Открыть стадион планируют в августе. Для него выбрали название «Победа».