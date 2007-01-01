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Благоустройство

В Хвастовичах сдали первый объект благоустройства, за который проголосовали жители

Дмитрий Ивьев
13.05, 16:00
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Там прошла приёмка тротуара на улице Димитрова. Он построен в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщила 13 мая пресс-служба правительства Калужской области.

Комиссия из сотрудников сельской администрации, депутатов Районного Собрания и Сельской Думы, а также представителей подрядчика, общественности осмотрела объект.

Качеством исполнения работ члены общественной комиссии остались довольны. При приёмке были выявлены мелкие недочёты, но часть из них подрядчик уже устранил.

Протяжённость тротуара от дома № 7 до дома № 51 по улице Димитрова составила 600 метров. Благоустраивать его подрядчик начал в апреле текущего года.

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