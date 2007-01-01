В Козельском районе выбирают объекты для благоустройства по нацпроекту

Жители района продолжают выбирать объекты для приведения в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает 13 мая пресс-служба правительства Калужской области.

В этом году жителям района на выбор для голосования представлено пять территорий:

общественное пространство на улице Веденеева,

пешеходная дорожка от ул. Гагарина д. 11 до ул. Гвардейская д. 36,

пешеходная дорожка от дома 7 на Гагарина до дома 11 Б на Буканова,

общественное пространство на Гагарина,

устройство тротуара и пешеходной дорожки от ул. 1-я Юго-Западная до ул. 6-я Юго-Западная.

Оставить свой голос за наиболее понравившийся проект может любой житель района старше 14 лет на портале Госуслуг.

В прошлые годы, благодаря поддержке козельчан, уже были обустроены «Сквер молодоженов» и «Яблоневый сад».