Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Козельском районе выбирают объекты для благоустройства по нацпроекту
Благоустройство

В Козельском районе выбирают объекты для благоустройства по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
13.05, 09:16
0 196
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жители района продолжают выбирать объекты для приведения в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает 13 мая пресс-служба правительства Калужской области.

В этом году жителям района на выбор для голосования представлено пять территорий:

  • общественное пространство на улице Веденеева,
  • пешеходная дорожка от ул. Гагарина д. 11 до ул. Гвардейская д. 36,
  • пешеходная дорожка от дома 7 на Гагарина до дома 11 Б на Буканова,
  • общественное пространство на Гагарина,
  • устройство тротуара и пешеходной дорожки от ул. 1-я Юго-Западная до ул. 6-я Юго-Западная.

Оставить свой голос за наиболее понравившийся проект может любой житель района старше 14 лет на портале Госуслуг.

В прошлые годы, благодаря поддержке козельчан, уже были обустроены «Сквер молодоженов» и «Яблоневый сад».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iml0QkI3aDlDOU9BKzZPOWgxWmlmWHc9PSIsInZhbHVlIjoiaTBuRlpNbnRkU01WQU5oQUsycWE1SGxTdm5kbkRCRk9sYlgxWUdKblFUaDAwY3FXckkyUlJaZVpBakk3cVZiWHk0TkdDRkNVaVVHT25RSUwvNFZoOFkzODNDZC82QnJjNlNIanFnakpMSyt4RE5MdXNlbnB5UDlTSzZxMFVjR09JNWVwUHVUTE10a1ovSVI5c1NmZEQ2TStySFNzWVVYcGtOd0tkUXFic0N3WGtkbTlDYUJCejEvZDF2K0VENWNiVjFmZWNNTzlkNlZlL1JONUJMWlptN0NWL1hYOXRydHNqTDJzUkhBN2UzRU95MGhUZlg4SU1raUFXM1VINjA0eWN5T3d6SURjUFNwR2FMZUFmRTZ2VWwrMGQ4NmdBaHBJSHFXSTUxVlVEcndOeFNEVk41L2h0QUJvSUQrdXBXSk43TG01QUFrUEJtTDVZMkFPRndYWjRrMktOdUN3TW1mRFV1Y3ErUG1pSW83cDJkclpnSTBZd1RtYmZ0RjJ3eFd5QVU5VlBTcGdYTEJTWHZwcTdldThySjg4M3paQlFOVC9Vc3M4eFBaUG5vWUNsWDNNU2pPL0pQRlM0Ynoyam4vQSIsIm1hYyI6ImNiYTVjZDI2ZTk2NjQ1Y2ZlNTI1YzVhMTE1YjA3MzIzMjFlNDM5NDM4YjE4NTc2YWFkZDYxOGQ5Yjg4YmZlOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJJNzFsS25nNGFLODFZY3BDcWx2bmc9PSIsInZhbHVlIjoiUFNqdzd6VElPdXhXMVJpR1NqYmdqOS9BNjIvWXJ0K0NRb1NDaTZJUHdNT0JHd1AvWXVDaXNDdENwNjZFZG03bU8vYy9mVFF0N2ovek9WN2VRaXhTakNFK2FyVUpaRlhYNTNFcGhqVmRIRmhOcjJwT1NIeFE5VDZTcmlLanhpc2lqWno1SG5hUHozdGJ3bnR6WmgvMjl4ZEg3SmxyMDI3V3FhMUlGSkJYL2hoRHQrYWNaSkgrODg4ekdyK1dZbjR2UTZ4UVU2UWNwZ3k3R3YrNjRvV3ozdndiYlNQZStCWGRnd2R3SWsxcVZiUjdhdUwyKzNEN3NZQ0RSSGNTNWg0ZGN3Z080cHZvWC9qUFBsRkpycjJwWGVSOVlLQTlqWkNyamUxdmFqeWc4RWhVZ0RScnl5N1JGaG1KVlJIL1cwWldnNzIvYWQxenRTbVhiaEdERmV2YWg4ZkJRN2JVV3U5ZmMxNlFXTklKZG5TOENLZzNTVW1NUFdNTU10ZG5kVDJ3eUErOE9PWFFTNmU5UUMxbERWS3Z3c3duSkF4K1NPbmxzQjY3S2MybVg2RjA3Y0NaU3pIYUNoTHhaaVpDUWhRSitKS3E4WDliaTJBZ1duVjNRd3Y2bklYS2pKTlRMUkFnUkgrejVOSGovdjNLNkk5TUZJaXBYVmNmTEpMTDBnQUx2Ync4c0RCL0VZMDdBS3k4dmh2Ym9lR05Ycm1reFpDdXF0ZUlUYVY1cVovdys2MzlHVG0xNWlINFFJbFdVVGMyUVFncTNXS3J6T0d3ODFlQkNDam81Sm1DeU9kQzV0cjhyWkgvd3FrY0oxQWNoa3ZObHY5aUhlRHgxZVl2NHhORiIsIm1hYyI6IjU1ZDdkZmE1MGNiZWFjNTYzZWNhZTFmMWRlNjA4MTgwMzE2NmFiNmNlODQyZDIzODQxMTQ1ZjY4NjI1MDM3YWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+