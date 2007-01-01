В Калужской области 79 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

Самыми активными пока являются жители Медынского, Барятинского, Думиничского, Ульяновского, Куйбышевского и Юхновского районов, сообщил 12 мая министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

В Медынском районе уже лидирует территория набережных реки Медынки и Судейки — 2066 голосов, а в Калуге на данный момент большее количество голосов набрали проекты благоустройства бульвара Чичерина (13220) и набережной Оки (11395).

Всероссийское онлайн-голосование продлится до 12 июня. Выбрать территорию для преображения можно на сайте «Госуслуг».