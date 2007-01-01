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Благоустройство

В Малоярославце чистят стелу

Дмитрий Ивьев
07.05, 14:25
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Работы проходят в центре города перед Днем Победы.

- Особое внимание уделяется памятникам и мемориалам, являющимся символами героизма и мужества советского народа в годы Великой Отечественной войны, - рассказал глава администрации Малоярославца Михаил Крылов. - Одним из таких значимых объектов является стела города воинской славы, возвышающаяся на центральной площади города. Подрядная организация приступила к ее тщательной очистке. Рабочие аккуратно удаляют пыль, грязь и следы атмосферных осадков, накопившиеся за год.

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