В Малоярославце чистят стелу
Работы проходят в центре города перед Днем Победы.
- Особое внимание уделяется памятникам и мемориалам, являющимся символами героизма и мужества советского народа в годы Великой Отечественной войны, - рассказал глава администрации Малоярославца Михаил Крылов. - Одним из таких значимых объектов является стела города воинской славы, возвышающаяся на центральной площади города. Подрядная организация приступила к ее тщательной очистке. Рабочие аккуратно удаляют пыль, грязь и следы атмосферных осадков, накопившиеся за год.