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Благоустройство

В Калужской области провели 4759 субботников

Дмитрий Ивьев
05.05, 13:07
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В Калужской области провели 4759 субботников

Такого показателя удалось добиться с начала месячника благоустройства, рассказали 5 мая в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В уборке общественных территорий приняло участие более 58 тысяч человек.

- Благодаря совместным усилиям в муниципалитетах удалось ликвидировать 3 267 стихийных свалок, - отметили в министерстве.

Также за это время в регионе высадили более 5 тысяч деревьев и кустарников. Убрано 749 воинских захоронений, отремонтировано – 192.

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