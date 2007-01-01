В Калужской области провели 4759 субботников
В Калужской области провели 4759 субботников
Такого показателя удалось добиться с начала месячника благоустройства, рассказали 5 мая в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
В уборке общественных территорий приняло участие более 58 тысяч человек.
- Благодаря совместным усилиям в муниципалитетах удалось ликвидировать 3 267 стихийных свалок, - отметили в министерстве.
Также за это время в регионе высадили более 5 тысяч деревьев и кустарников. Убрано 749 воинских захоронений, отремонтировано – 192.