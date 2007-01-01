Воинское захоронение отремонтировали в Износковском районе

Работы проведены в деревне Семеновское в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», сообщили 5 мая в министерстве культуры и туризма Калужской области.

- Это место памяти возникло в годы Великой Отечественной войны, когда здесь были захоронены бойцы, павшие в боях за деревню, - пояснили в министерстве. - В 1950-х годах сюда перенесли останки воинов из окрестных сёл: Горбатово, Дороховая, Калиновка, Мочалки, Сигово, Тетево, Ухово, Черево. В 1957 году установлен памятник.

Всего в могиле покоится 1267 человек.