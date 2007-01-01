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Благоустройство

В Людиново построили пирс для байдарок

Дмитрий Ивьев
30.04, 09:51
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Фото опубликовал 29 апреля глава администрации района Стефан Перевалов.

Также он рассказал о других работах в городе.

В частности, чистится береговая зона.

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