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Благоустройство

В Калуге обрезали тополя на улице Комарова

Дмитрий Ивьев
28.04, 13:10
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Работы прошли на днях на участке между улицами Баумана и Гагарина.

Теперь летом жителям не будет угрожать тополиный пух, но от солнца под такими деревьями не укроешься.

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