В Калуге подписали контракт на озеленение города
В понедельник, 28 апреля, первый заместитель городского головы Александр Серяков встретился с подрядчиком.
Работы по озеленению начнутся с 10-15 мая.
- В первую очередь посадка будет производится на территориях, где требуется минимум строительных работ, - прокомментировали в управлении городского хозяйства. - Это готовые зеленые зоны на улицах Ленина и Гагарина. Здесь будут посажены сирени, липы, клен гиннала, спирея серая. Далее продолжим работы на других улицах, в том числе на тех, где были удалены мертвые деревья, пораженные ясеневой златкой.