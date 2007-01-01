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Благоустройство

В Калуге подписали контракт на озеленение города

Дмитрий Ивьев
28.04, 10:07
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В понедельник, 28 апреля, первый заместитель городского головы Александр Серяков встретился с подрядчиком.

Работы по озеленению начнутся с 10-15 мая.

- В первую очередь посадка будет производится на территориях, где требуется минимум строительных работ, - прокомментировали в управлении городского хозяйства. - Это готовые зеленые зоны на улицах Ленина и Гагарина. Здесь будут посажены сирени, липы, клен гиннала, спирея серая. Далее продолжим работы на других улицах, в том числе на тех, где были удалены мертвые деревья, пораженные ясеневой златкой.

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