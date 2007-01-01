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Благоустройство

В Калуге прошёл семейный фестиваль-субботник «Чисто Калуга»

Дмитрий Ивьев
28.04, 08:10
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Участие в нём приняли Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутаты Гордумы, сотрудники Городской Управы, волонтёры и жители города. В парке Театра юного зрителя Юрий Моисеев и Дмитрий Денисов посадили туи, предоставленные компанией «Алгонт». Затем состоялся субботник, в ходе которого участники фестиваля очистили Березуйский овраг и прилегающие к парку улицы. 

- Вместе с Городским Головой, коллегами-депутатами из фракции «Единая Россия», сотрудниками Городской Управы, волонтёрами и активными жителями навели порядок на территории Березуйского оврага. Это уникальное место – памятник природы, в котором расположен один из символов нашего города – Каменный мост. Благодарю всех, кто принял участие в субботнике, хочу пожелать калужанам, особенно представителям молодого поколения, любить и беречь наш город, сохранять его красоту и самобытность, – прокомментировал Юрий Моисеев.

Участников фестиваля ждали тематические экскурсии, горячий чай и концерт, детей – аниматоры, мастер-классы и эко-лекторий.

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