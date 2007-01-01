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Новость дня Благоустройство

В Калуге всю аллею на улице Кирова украсили белыми журавлями

Дмитрий Ивьев
26.04, 11:30
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Они смонтированы над тротуаром между улицей Ленина и площадью Победы.

Всего понадобилось 555 журавлей.

Ранее на этом месте находилось звездное небо. Но, как пояснили в городской управе, оно вышло из строя.

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