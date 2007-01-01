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Новость дня Благоустройство

В Калуге развалилась лестница к набережной Оки

Дмитрий Ивьев
26.04, 08:45
0 1628
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Несколько ступенек провалились на дорожке, ведущей от улицы Берендяковской к улице Набережной.

Проход там стал опасным.

Судя по общему состоянию лестницы, в ближайшее время можно ожидать новых провалов.

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