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Благоустройство

В Калуге включили фонтан в сквере Медсестер

Дмитрий Ивьев
23.04, 10:15
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Он заработал 22 апреля.

Ранее фонтаны в городе включили на площади Старый Торг.

Все остальные обещают запустить в течение ближайшей недели, рассказали в городской управе.

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