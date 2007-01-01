+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге начали работать фонтаны
Новость дня Благоустройство

В Калуге начали работать фонтаны

Дмитрий Ивьев
22.04, 11:16
0 360
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Первые их них традиционно включили у здания администрации губернатора на площади Старый Торг.

Остальные городские фонтаны также готовят к запуску. Ожидается, что все они будут работать уже на следующей неделе.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijlodkl3MDJQUGtQSXRORzM0dUR4QkE9PSIsInZhbHVlIjoidHpQanNZa2ljd2NoNXAxa2s0MzRvNnlySm1qSnVFc3BmMkpVVlM5OWZpd05ZZ2JPa1NsNkxiL1BzOFFFTm1QZjB6Yys2T3hMQTFBLzJRenlkbGloWU9KRWJiZXgzaE5pSmJkR3h6ZXBrbFBDSjl5dDZlSTkrVlVDYnVZaDV1bmF0WWVsOW1VRjQ5dXZkN1VXTUNJTngycFRpN2lJNWVNWVBaNm1KeHBUTktxZ1ZBSys3bWVvMzZmRnBtQy9lWDQ1USt2TnkxMmdhNUhZWjUyNHF5YVZ4djZzNnRqVXFzdW9VUEVwelREclpTMUpFRytyQVNZaEwrWE0wNFlncXZRSDhLV3R2TlNZaUUwUW8vUmJUb3hOT0x1ODNBcytCNGwrQnpnd3ltYVlpK2drRUJxeCtxRWFueUJyd1ZoVUZTdjRvUStEV1hvVUVHdDN4Q2tPQjNmeVN1QXJYREJMZ0EzQ2lNc0lMRmUzVFBZdzFkcUdMY3prYThmTHpaVGZIYVBEMW5lMTRLN2UrdGhGWTJlcWFndFpkYnRUeXJXT0pTNGR1aS8rOHU0L0xueXJmeFMyVElTZml6WkZ2ZGg5c3VJRSIsIm1hYyI6ImQxMDQxNTZjYmQyZjQxMjBmMmFhODEyNmY4NmZhNDkzNjhkYTg2YmRlY2Y4OGYzNjNhMjI5MWYxNDI4YTZiMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikdqd0lUbm1Wc3RJa1ViaDRRTTlZSUE9PSIsInZhbHVlIjoiaURYYXJkRVdBUkJQMTc2b1RWcklaTHY3UUlLcEV4RGlaOGJNQkxyWUxiRzRNNTBXT283UmV4TDZCZE80eEJwZ1RkUlplWXV3K0RVeENQVi82Z3RROUtXZlFOVFRxQmpiTXdUUHJBUktTaHRXQnhLcUxXYzRSSkpQd2Y3a2xzK1NWMEQ4QVZIQTBOZHA4U3hCMzFlclJOcUhVTkZlQTF4RGh4S3ByZnNjUU40aW5LTzBlZ25JNnJGVWlKZ0lsdDVHMmxySGNoWEhWSnh5OGY0Q2dSajRYL2E1V2M2T04xbDlTaDBvS0NJRHJaek1kelVHdGM2WlBQd1o1cDZwa2R6dHFJK1luZERRWW56TlR5bVZ3SVBDd1V2TXVzMEVKb0VqaGZrcXhybEVnVThwdWMyYjhLZUtoTWlWL2QyY1RRUVJ3aWoyMVpVRVR4SWRGaXV0QS9MM3ZNWDRJeDVkVmZhTTlZVDAxQ0xlQlhyb2VYUFVwZVUzREJmbmpkM2QzUlJDT2VKK3hBSTJ3d1lXNVY5S3JEVE9iU2tXSGFhdkFZNlZTQTk0c1F5K0xYR0ZZSlRodHFIcHlGUW50RDV1bzlYK2xmcDRucnR4K0duc2xPM3FTR1FvL0xVKzNqakYrMWRxL1dabW94Ui9iNjA1Q0puZnVUZCtac3lZV1pxd3ZSMkZuL1NMR2FnaEF3dDZiNDJNSytVZnpoVkdSc2ZWQlhLc3FGV0hmNkhKUmN5azZSRlV2czNncUJEQ05icWR5ZURCTWpMWitTYjQ5VXQwWnNOVXI2ZGhaS3ZCcWFORjIra2ROUDk0S3JxcU5pTlJvSGlRVmdkazB6Mm1kZFBKTERqMSIsIm1hYyI6IjNkNDcyOWRlZGNjYjk0MmZhNzdkMDlhYjY4NmNiYTAwN2U2YjA1MWVmMWU4ZmY3OGI0ODQyZWQyZWY5MmExZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+