В Обнинске на субботнике собрали больше полтонны мусора
К уборке мусора в Обнинске присоединились Волонтеры Победы, чиновники местной администрации, участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей и жители наукограда.
Дирекция парков региона организовала субботник на особо охраняемой территории «Дача Бугры».
В Боровском районе масштабная экологическая акция по весенней уборке прошла вдоль набережных рек, на памятных мемориалах и общественных территориях населенных пунктов района.
На субботник 19 апреля в Боровском районе вышли школьники, спортсмены, работники культуры, сотрудники МЧС и представители администрации.
Молодежь Жуковского района приняла участие в субботнике в деревне Корсаково.
В Людиново сотрудники администрации навели порядок в местном парке. Собрали мусор, убрали сухие ветки и старую листву, а также побелили деревья.
В Калуге в минувшую пятницу субботник прошел на набережной Яченского водохранилища, 23 апреля намечена уборка Березуйского оврага, а 26 апреля массовая весенняя акция запланирована в калужском бору.