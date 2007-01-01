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В Обнинске на субботнике собрали больше полтонны мусора

Масштабные весенние субботники прошли в субботу, 19 апреля, во многих районах Калужской области.
Владимир Андреев
20.04, 08:16
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К уборке мусора в Обнинске присоединились Волонтеры Победы, чиновники местной администрации, участники Всероссийского студенческого корпуса спасателей и жители наукограда.

Дирекция парков региона организовала субботник на особо охраняемой территории «Дача Бугры».

В Боровском районе масштабная экологическая акция по весенней уборке прошла вдоль набережных рек, на памятных мемориалах и общественных территориях населенных пунктов района.

На субботник 19 апреля в Боровском районе вышли школьники, спортсмены, работники культуры, сотрудники МЧС и представители администрации.

Молодежь Жуковского района приняла участие в субботнике в деревне Корсаково.

В Людиново сотрудники администрации навели порядок в местном парке.  Собрали мусор, убрали сухие ветки и старую листву, а также побелили деревья.

В Калуге в минувшую пятницу субботник прошел на набережной Яченского водохранилища, 23 апреля намечена уборка Березуйского оврага, а 26 апреля массовая весенняя акция запланирована в калужском бору.

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