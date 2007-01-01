+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге стартовал капитальный ремонт детских садов
Новость дня Благоустройство

В Калуге стартовал капитальный ремонт детских садов

Софья Фирсова
18.04, 14:28
0 310
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Подрядчик уже приступил к работам в детском саду №108 "Дружба" города Калуги, где активно ведутся ремонт и утепление фасада. Как сообщил в своем Telegram-канале городской голова Дмитрий Денисов, в планах также ремонт веранды, спортивной площадки, асфальтового покрытия и благоустройство территории.

Напомним, что ремонт этого детского сада, а также школ №2 и №33 финансируется из федерального бюджета. В список учреждений, требующих первоочередного ремонта, входят детские сады "Улыбка", "Планета", "Журавленок", а также школы №1 и №20. Кроме того, продолжится ремонт детского сада №86 и детско-подросткового клуба "Правобережье".

Глава города заверил, что работы на всех объектах находятся под постоянным контролем.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZvYWROV0JaaUxMZTVkTXQvRUQ1dFE9PSIsInZhbHVlIjoiM2pYcmsyQWRDNUFOcUFESHBDMFVpc200WHg2bURYL0Frdko5NVhtcHBjbGljc1h0bTAvMmRrakd6alN3M05qUWFycjFWVXk1Rnp6N0Y3RUh1a2lrb3VyeUFxVzZEaVFNb1NNZ0FPQTJPYkdaQm1Belc0dWtMQm9kemU2TFFVZU1KYU1kTTY5bmNJMWlxTWgreEErRW11enpEcnlhblY3c1F6U2VlU01rbnhmc3BIMXVoeWdqdVNSaC8zUTRPT1hHQnZpVXJNZmFQZmZZcHpHKzh4Uk9xa1Z2aVU1Wk9Zc2MvRE9jWm1RcGxhN1kzUy9Db0V2M2NhUjZkcUFyallFbGNwN2dHUjJ0UUVHV0RzRE1lRlUrQ0M1MjZDcnovc0ljUHBtQkNrcythcWgyVk1QNnIrb0pOaUYxYjR2VTI5Y2lCWGp0WGhQSExtOXJwNlpFbm5wM0ZDS0ZCL2FpMlZ0TTBDS1NYdUtlZlRFWlQ5b2FyZkQvZ0dBUjhBYXRpazlJRzdoTXFYSnFZUjd6QWg5eU1tejl6SVlDWjJjMjFRUktLNmFyMkNWN3NMSC9CNXVrSFd0QmxkbjFwdkdaM2t0aiIsIm1hYyI6IjFlMmMwYzQ3YTA0OTM3M2IyYTJmNjFjNTY4MzllNmE1ZDM3OTdjMTk4NDgyM2VhZGFhYWY0NTg4ZjY0NmVhNjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhTYjJxOVdtRTQ1VksyZno5RDZxc2c9PSIsInZhbHVlIjoiZTVRVnZEbnc2YWpCTGxzaW9pUElCOU0wbzhNUFBZaHdueGhYY2N0Vm96NDIzemcrWWZJbzBQNzZVbEQwQURibUdTL1p6dXdheVBRVFFFZm5XVG1Sc1F0MVptS3cxKzBoK2c0M2pJUWd0WHNoSlV6eDNLTmtwYkwyaWR5ODBQRmVNTnpnckRyckVxOVFvdnRGUlgxV3hIQ3BodnVzVjJxaDR5VUM5cGdCQlNIREdTeDNYMmZKZFFJZ2VwR3VwdWoyUmFBbCtwSmZtWSs0OHVBZnJhaVA2NVgyNmdESWF2TWpNVW5DMXRnK1lsN3RRQlpYNlUvR1BZMUJCblBqZ3ZGRXFIenN1OVhjb2QrcDNlVWI5OWF1MDJMN1RxSlVNNVNUNlZBcUREbE5vU3VZY1JSZXpPRHZlTW4xSmtIcUQ5Sm83MlBKNnpPS1JmRnZaU0owNFVsU3NKRGdsR1U0N2ZNaUR2bGxLNG95amJpS21yMmdNMllpWERQMHBxbGJ0NEhkV0lIMFhvOGwvWHlvUy82YlBzTVlwenMwbHBoWS9YL1JoZGpqRVBXQ2JZRkQzRjN6UDZTOW1PVzU2VklvcXRQUksraVBKNGtHREM1cE9naVl2TFRCNU1oUVc1VVliakVlOFFkems2MjdFUUNubzVPNlEvdXJQNlVvT0dBUkZyd2FvY1dpZHV3aUNnMEtiVEE2Uk92Wm51SjJ0Tmg1eGRLL1hnSWxNYkFTRHJUOXZNeFVMTVlnbDByOXI5a3FFVnVKS2RtbVZ5NkRBbVozMlg0cFcwU3RRZ202eUk0eGtDT3pjV3dzR000UVBFcWZxTGE5SytHWjhoWE02dlpoV2VZUCIsIm1hYyI6IjM1OTljOTJlYTY3Y2JiNTBkMTQyOGUzYzVhYTJiMmE4ODE0MDllNmQ1NjViNTBhMTAxMmEzNjZhZmQyZGU3MjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+