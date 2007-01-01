В Калуге стартовал капитальный ремонт детских садов

Подрядчик уже приступил к работам в детском саду №108 "Дружба" города Калуги, где активно ведутся ремонт и утепление фасада. Как сообщил в своем Telegram-канале городской голова Дмитрий Денисов, в планах также ремонт веранды, спортивной площадки, асфальтового покрытия и благоустройство территории.

Напомним, что ремонт этого детского сада, а также школ №2 и №33 финансируется из федерального бюджета. В список учреждений, требующих первоочередного ремонта, входят детские сады "Улыбка", "Планета", "Журавленок", а также школы №1 и №20. Кроме того, продолжится ремонт детского сада №86 и детско-подросткового клуба "Правобережье".

Глава города заверил, что работы на всех объектах находятся под постоянным контролем.