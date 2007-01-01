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Благоустройство

В Калуге установили 45 новых лавочек

Дмитрий Ивьев
17.04, 10:00
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Работы проведены силами МБУ «Калугаблагоустройство». Об этом сообщили 17 апреля в учреждении.

Также смонтированы 45 новых урн.

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