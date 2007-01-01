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В Калуге территорию для благоустройства выберут из восьми вариантов

Дмитрий Ивьев
15.04, 14:20
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Онлайн-голосование начнется 21 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

До 12 июня калужане смогут отдать свой голос за тот проект, который им больше нравится. На голосование вынесут следующие варианты:

  • Благоустройство бульвара Чичерина,
  • Благоустройство бульвара имени Степана Разина,
  • Благоустройство общественной территории у дома № 6 по бульвару Энтузиастов города Калуги,
  • II Этап благоустройства набережной реки Ока,
  • Благоустройство уличной спортивной полосы препятствий по улице Гурьянова у дома № 65 в районе МБОУ «СОШ № 49»,
  • Благоустройство прилегающей территории к водоему в микрорайоне Бушмановка,
  • Благоустройство общественной территории вокруг естественного пруда в районе дома № 15 по улице Генерала Попова,
  • Благоустройство общественной территории «Алешкин пруд» в деревне Верховая в районе дома № 54 по улице Верховая.

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