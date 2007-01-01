В Калуге территорию для благоустройства выберут из восьми вариантов
Онлайн-голосование начнется 21 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.
До 12 июня калужане смогут отдать свой голос за тот проект, который им больше нравится. На голосование вынесут следующие варианты:
- Благоустройство бульвара Чичерина,
- Благоустройство бульвара имени Степана Разина,
- Благоустройство общественной территории у дома № 6 по бульвару Энтузиастов города Калуги,
- II Этап благоустройства набережной реки Ока,
- Благоустройство уличной спортивной полосы препятствий по улице Гурьянова у дома № 65 в районе МБОУ «СОШ № 49»,
- Благоустройство прилегающей территории к водоему в микрорайоне Бушмановка,
- Благоустройство общественной территории вокруг естественного пруда в районе дома № 15 по улице Генерала Попова,
- Благоустройство общественной территории «Алешкин пруд» в деревне Верховая в районе дома № 54 по улице Верховая.