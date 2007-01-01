Артамонов рассказал об обновлении социальной инфраструктуры Хвастовичского района
Сенатор от Калужской области побывал там на прошлой неделе.
Анатолий Артамонов отметил, что в 2023 году в Бояновичах открыли новый сельский Дом культуры. Работы проведены по нацпроекту «Культура».
В Хвастовичах сейчас подрядчик работает в Доме культуры «Юбилейный». По распоряжению губернатор Калужской области Владислава Шапши, туда выделят дополнительные средства на ремонт фасада и стен внутри зрительного зала.
Также идет ремонт в детском садике «Буратино».