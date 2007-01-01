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Благоустройство

Артамонов рассказал об обновлении социальной инфраструктуры Хвастовичского района

Сенатор от Калужской области побывал там на прошлой неделе.
Дмитрий Ивьев
14.04, 07:58
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Анатолий Артамонов отметил, что в 2023 году в Бояновичах открыли новый сельский Дом культуры. Работы проведены по нацпроекту «Культура».

В Хвастовичах сейчас подрядчик работает в Доме культуры «Юбилейный». По распоряжению губернатор Калужской области Владислава Шапши, туда выделят дополнительные средства на ремонт фасада и стен внутри зрительного зала.

Также идет ремонт в детском садике «Буратино».

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