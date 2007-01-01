Шапша поручил убрать Калужскую область до 1 мая

Об этом губернатор заявил в понедельник, 14 апреля.

- До майских праздников мы должны полностью навести порядок в наших городах и районах, - подчеркнул Владислав Шапша. - Времени на раскачку нет. Выпавший на прошлой неделе снег внес коррективы в планы проведения субботников. Сейчас устанавливается хорошая погода, так что надо наверстывать.

С момента старта месячника благоустройства в регионе провели 1804 субботника, в них приняли участие 17 тысяч жителей области.

- Задача региональному минстрою, главам администраций – оперативнее принимать меры, чтобы улицы населенных пунктов очистить от зимней грязи. Не забывать об озеленении. Направить на это все силы и ресурсы, - прокомментировал губернатор. - Особое поручение по Калуге – областная столица должна подавать всем пример.