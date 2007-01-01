Губернатора удивил половинчатый ремонт Дома культуры
В пятницу, 11 апреля, встреча главы Калужской области Владислава Шапши с жителями проходит в селе Красное.
Так сделали из-за того, что в Хвастовичах ремонтируют Дом культуры.
- Выяснилось, что в программу вошла лишь часть работы, - прокомментировал Шапша. - Это, конечно, не годится - сделать наполовину. Люди не поймут.
По его словам, фасадная часть тоже должна быть отремонтирована.
- Поручение дал. Району поможем привести ДК в порядок полностью, - подчеркнул губернатор.