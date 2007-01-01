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Благоустройство

Губернатора удивил половинчатый ремонт Дома культуры

Дмитрий Ивьев
11.04, 19:59
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В пятницу, 11 апреля, встреча главы Калужской области Владислава Шапши с жителями проходит в селе Красное.

Так сделали из-за того, что в Хвастовичах ремонтируют Дом культуры.

- Выяснилось, что в программу вошла лишь часть работы, - прокомментировал Шапша. - Это, конечно, не годится - сделать наполовину. Люди не поймут.

По его словам, фасадная часть тоже должна быть отремонтирована.

- Поручение дал. Району поможем привести ДК в порядок полностью, - подчеркнул губернатор.

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