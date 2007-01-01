В Боровске благоустроят монастырский сад
Рядом со стенами монастыря собираются организовать пространство для прогулок и отдыха, сообщил глава администрации района Николай Калиничев.
По его словам, разработанная программа позволит сохранить дубы-долгожители.
Пространство сада разделят на три тематические части.
Первая – духовно-аскетическая с «Тропой паломника» вдоль монастырской стены и памятником, раскрывающим чудеса преподобного Пафнутия Боровского.
Вторая – прогулочная. Она должна объединить экотропу и существующие лесные тропинки.
Третья – территория для отдыха с беседками, в одной из которых расположится музей боровских старцев.