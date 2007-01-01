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Благоустройство

В Боровске благоустроят монастырский сад

Рядом со стенами монастыря собираются организовать пространство для прогулок и отдыха, сообщил глава администрации района Николай Калиничев.
Дмитрий Ивьев
11.04, 10:03
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По его словам, разработанная программа позволит сохранить дубы-долгожители.

Пространство сада разделят на три тематические части.

Первая – духовно-аскетическая с «Тропой паломника» вдоль монастырской стены и памятником, раскрывающим чудеса преподобного Пафнутия Боровского.

Вторая – прогулочная. Она должна объединить экотропу и существующие лесные тропинки.

Третья – территория для отдыха с беседками, в одной из которых расположится музей боровских старцев.

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