В людиновской библиотеке продолжится ремонт

В этом году там собираются провести капитальный ремонт фасада здания.

- В рамках этого проекта будет произведена облицовка, ремонт отмостков и эвакуационных лестниц, а также запланирована замена входных дверей и водосточных труб, - рассказали 10 апреля в правительстве региона. - На эти цели выделено 3,6 миллиона рублей, а ремонт будет осуществляться местной строительной компанией. Ремонтные работы стартовали еще в марте и должны завершиться в июле 2025 года.

Ремонт проводят в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры», которая входит в национальный проект «Семья».

Год назад в библиотеке закупили оборудование, мебель, а также обновили компьютерное оборудование.