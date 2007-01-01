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Благоустройство

В людиновской библиотеке продолжится ремонт

Дмитрий Ивьев
10.04, 13:44
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В этом году там собираются провести капитальный ремонт фасада здания.

- В рамках этого проекта будет произведена облицовка, ремонт отмостков и эвакуационных лестниц, а также запланирована замена входных дверей и водосточных труб, - рассказали 10 апреля в правительстве региона. - На эти цели выделено 3,6 миллиона рублей, а ремонт будет осуществляться местной строительной компанией. Ремонтные работы стартовали еще в марте и должны завершиться в июле 2025 года.

Ремонт проводят в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры», которая входит в национальный проект «Семья». 

Год назад в библиотеке закупили оборудование, мебель, а также обновили компьютерное оборудование.

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