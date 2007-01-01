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Благоустройство

В Калуге снег спрятал мусор на улице Георгия Димитрова

Дмитрий Ивьев
09.04, 15:00
0 266
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Эти снимки еще до снегопадов сделала наша читательница в районе дома №22.

- Кругом мусор, рядом 50 школа, - жалуется калужанка.

Судя по прогнозу погоды, на следующей неделе все это опять будут наблюдать прохожие.

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