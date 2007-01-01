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Благоустройство

В Калуге жалуются на состояние тропинки

Дмитрий Ивьев
09.04, 17:15
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Фото из микрорайона Тайфун прислал 9 апреля наш читатель.

Тропинка находится рядом с улицей Платова.

- На велосипеде/самокате невозможно проехать, иногда много грязи и даже ходить тяжело, - отмечает калужанин.

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