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Благоустройство

Детский сад отремонтируют в Воротынске

Работы в «Алых парусах» пройдут в 2027 году в рамках национального проекта «Семья».
Дмитрий Ивьев
09.04, 15:11
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- Этот объект давно требует серьёзного обновления – за всё время эксплуатации здесь проводились лишь локальные косметические работы, - рассказал 9 апреля глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев. - Сегодня зданию необходим комплексный ремонт, включающий полную замену инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, канализация, электросети), восстановление кровли и фасада, ремонт отмостки и других конструктивных элементов. 

В «Алых парусах» на сегодня воспитываются 270 детей.

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