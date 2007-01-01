Детский сад отремонтируют в Воротынске

Работы в «Алых парусах» пройдут в 2027 году в рамках национального проекта «Семья».

- Этот объект давно требует серьёзного обновления – за всё время эксплуатации здесь проводились лишь локальные косметические работы, - рассказал 9 апреля глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев. - Сегодня зданию необходим комплексный ремонт, включающий полную замену инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, канализация, электросети), восстановление кровли и фасада, ремонт отмостки и других конструктивных элементов.

В «Алых парусах» на сегодня воспитываются 270 детей.