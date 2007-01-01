В Полотняном Заводе благоустроят общественную территорию
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» там пройдет второй этап благоустройства перед муниципальным учреждением культуры «Клуб Час-Пик».
В прошлом году там уже обустроили тротуар.
- В 2025 году запланировано продолжить работы по благоустройству: обустройство сцены на входе в клуб, установка малых архитектурных форм, а также устройство дополнительных элементов освещения, - рассказали 9 апреля в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Все работы на объекте планируется завершить в начале ноября текущего года.