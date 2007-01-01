-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Полотняном Заводе благоустроят общественную территорию
Благоустройство

В Полотняном Заводе благоустроят общественную территорию

Дмитрий Ивьев
09.04, 11:14
0 290
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» там пройдет второй этап благоустройства перед муниципальным учреждением культуры «Клуб Час-Пик».

В прошлом году там уже обустроили тротуар.

- В 2025 году запланировано продолжить работы по благоустройству: обустройство сцены на входе в клуб, установка малых архитектурных форм, а также устройство дополнительных элементов освещения, - рассказали 9 апреля в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Все работы на объекте планируется завершить в начале ноября текущего года.

Новости по тегу
область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
67%
0%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJPNk5uN3kxQ0VaaU1zbVdlZlJVeVE9PSIsInZhbHVlIjoiTE5Ta29qUkNIL2hyeEFSWTdUd09DNWxXQndCRHdPeUtaSm1wZWVaRGV0ZnhWajFkU08xVkViNDY0aFpwRHdYRCt3MkswRjk1eld2QTlsazhOckR3MUVzc1RmTXp6Mk5Jc3ZqbHNKWG54MVdmR2VTRGxCQ2lDYkdOTSt6RkdZaWx3K2dsQjArUjdNYlNMNmN0RE1zQ3NMVDNYNFJPYzQzd3kxMDhMdzhoL1hBOWRYbmR0RFR2U2toTHZtK0Y2TFdCQllkNWxTcG1DaGhhcjh1ejY3ajZQOGpzdFEweXFyV01Hbjkrdm9OYzRaS0RQcHRtYzlGcTlNVkxqNi84ek9jdi9oOXVaajFXZkp5eUp0blU2bG1Od01HN083Z1ZoZG1lTWY5TEJjMFV2ajFSRyt1Wk8wemoyZ0p2emRxZ2NRb2crR01SaU5xYkFKbWNqQkFPR1hSblRtUGVCUlMveVFiTjRGYmF2aGxoeDNZeWd6UnJONHVvRnBXbXZFUkU1bUlWU2FxKzVoWFZJZDFHZzc5bGo3VDZpZWJnUW1kU3ZmKy9xT0RqSFJ2bHVhNnFZdy8yU3l3LytWZ1czQ2NVUUU1dyIsIm1hYyI6ImYxZGUyNTllZjgwNGNmMGM0NDVmYWQ5ZDQ3ZjhjMzljMTk3MGNkMWMzOTc0NDY0OTE2MDIwOGRkMmVkZDE4NTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxseTB0QTMybTM3S29FMThQcjVFaFE9PSIsInZhbHVlIjoid2JhNU52ZDlrY2ZUT2xrdk5HekxDRzZYZDZZNFNwSHp3MUczZFg1VU9rRHdWZGNZTEVMN0Erd0tTa2ZtK0J0cFNyZ1pkQVI2bEZpUFo1c2dxR1RKcjJDcGs1MDlnc3RDMEJFSldqdFVRa3IwbXFMVmpHc2VMbDRpUjNpT1NqN3pqNVorRUNWcXJGK1NwRGpoZXhCNENFYTNkNDBiQ3NaK1l0aEtTVTI0NTlGNFdoZVVxZCt5ZkNLSVdSMUFOT094UzNad05uZVo1ZHlwQ3RsbFVoK3V5aHB3UEx3T2FjSFozeTNualMrbllvRHlWMmtRRFlMZklHZ1lMVmZuY0w4bTVFYmJtMEV1em80OE5KelNSMTFnR3hXQVpSekdWeS9HZFBsTmpsaUVKSTFTTFRuS0JjNi9GNjVNd29ZWE41Y0dMLzIwZkNIQit0SGlLSk5HUjZ1emRzTGhsQWN1TytOdnVNbjVWNHpOWWx0VjVpNDhyWFpZZXp3eFRpcmRnVTJ5cCtDRkVSamZodmZUUEZjUytYKzYzWklZWllORFVzTjg5TVp1aExFR0E4dUt6NDBqZ1dHR2J2c0tscWdDY1JzNk9CSmljUlp4Ymg2RDc3YlFXREs0Q01QbzQvck1kWG93YzdOZTNZNTZVYUordXkrMVdZRnpqQVFERUp0TUR2MDJZdlVuZXB0R2R0dXJ5K1NXUnJRNzRTUDRkb0xjd0dJV2ZaaXRaVFM0MlVSNVlmdXdqR1h5MnVJc2syUkppRHJRZzlkbmdJVDV6SHA2OGhJWVFIWkR1cUVqMGY0V1ZWWXdTOUVhNkpkRnUyWDRHOGU4S0FVdmFQUlo4UjM0UHh4cyIsIm1hYyI6IjBkOGJhNmM3MzNkOTA1NjZjOGY2NGFlZThjOTcwY2M0YmFhZDZhNTY3MDA3MDhmNmY1ZjI5NDA4NTc4YmU2OWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+