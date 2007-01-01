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Благоустройство

В Калужской области назвали три города с наиболее благоприятной средой

Дмитрий Ивьев
08.04, 12:29
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Фото: министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
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Таких показателей удалось добиться Обнинску, Калуге и Кирову, сообщил 8 апреля министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

- В Калужской области насчитывается 22 города, из которых в 19 городах по итогам 2024 года среда признана благоприятной, - заявил он. - Такие результаты достигнуты благодаря реализации в муниципалитетах федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Индекс качества городской среды рассчитывается для всех городов и включает 36 индикаторов непосредственно влияющих на комфорт проживания граждан среди них: озеленение территорий, освещение улиц, состояние зеленых насаждений и внешнее оформление городского пространства.

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