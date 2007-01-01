0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Губернском парке прошёл субботник
Благоустройство

В Губернском парке прошёл субботник

Дмитрий Ивьев
07.04, 08:00
0 546
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Участие в нём приняли Губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутаты Гордумы, сотрудники областного правительства и Городской Управы, а также активисты ТОС и жители Правобережья. Парк очистили от мусора, провели опиловку кустарников и сухих деревьев. Всех участников ждал горячий чай, для детей работали аниматоры.

«Правобережье – большой и динамично развивающийся микрорайон, здесь проживет много молодых семей с детьми. Губернский парк – интересное и уникальное место, которое может стать рекреационной зоной этого микрорайона, хорошим местом отдыха для детей и взрослых. Сейчас его состояние далеко от идеального, постепенно наведём здесь порядок. В субботнике участвовали активисты ТОС и множество неравнодушных калужан, которые хотят сделать наш город лучше и комфортнее», – прокомментировал Юрий Моисеев. 

«Губернский парк – это лес, в котором много грибов, птиц, прекрасные деревья. Жители Правобережья используют его как место отдыха и оздоровления, сегодня все вместе навели здесь порядок», – отметила депутат Гордумы Эльвира Капитонова.

«В субботнике приняли участие несколько сотен человек. В основном это жители близлежащих домов и работники предприятий Правобережья. Замечательно, что люди готовы на деле показать, что Губернский парк для них важен. Они ждут от областных и городских властей реализации проекта благоустройства этой территории», – подчеркнул депутат Яков Казацкий.   

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjlwcmhxQ2x2MmVGc2VtL2o1eWV6WEE9PSIsInZhbHVlIjoiSzNrS3RzRzdSMFFGU1lscnFBazFGWlBnZmtxU0k4aWlBWnJCSElvZWFWUUgzazI3dHdDRm1haVU2d3NaVjltZmozRlhZNWl0clVHbGlMTTZsa1QxTXBiY0NTQzVpVGZyQmN1eDdTeFFiVFlqY2dKYWZsSHBxNWhxaVRDeUFUMkdGbmFxUEhqM0ZvREM2aEtxWG1kaWRyQXJuVGN1OG5Yb05xTm9RV2RzbFhWUUxHa1BkczJJQzBNaUx1NDAxUTJuK1F0TFpqZkhTaW5uelEzWUkrR0dSbzYxcjlpd1Nqbmxkc3UwRk9oaWsvc0ZqdnhmUzRvM29uME54eVBBNWtsWWUvV0dkdHRZTUNienVjRFJRa2doZHlyVHFpU3RYOFpUdzNRTmNHcURVS0NxNitXUGN4dXNQcWw5S2wwZHhLM1lpcUJucmpsR0RyTWhuWlF0dkZkL21PQnJBWEVxN0ZuWEVXS0dXUFZQQkNQaHRrQVFZWW5PZE9YMEFFUWp0a09FUjluV0kyemtZRTgwNUJoSG9DbThPakxmZHZFRXFyVUdPZGVnRlJ3eUhKWW9ZMFM2RW5yYjRTQUVBOE9OdG9PVCIsIm1hYyI6IjFjZDM5YjI5MmE2NGNlNzdlZThhYmIwZTE1Njg3NjE5NzhjZDIyZDM1MzIyM2ZiMWVjMTZhYTM1MWRjNWQ1MmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imtsek5Iei9EMFV1WEJQdmJVS1poQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiaVJDblpRK2s4U3pPMkRvSTZGMzBocnFSd2NTTkJ0N2FPeHpiWmNEOHlzR0RmZFVJWFlWVEJJcEx4dTRTRHBZR0gzM1pBd04rZGhHVWt1ZDRRY094Z1RSc0tXYzR0WVRIbHpIc0xCcU8zazE5SzQ2UFZtTkRHempZYjJSOUNxbUdXNFZWZG5VNVh0ZnZ6dHFhLzNBS2lTc1VsdTNRWHBaZ09KbnRwWWcvWUlvanlnbzZuZmlaZDB6NnhtOTJrV3F3cE5IeGY4MisrbGFnVU5XQmY2eit6STM4Zk8wU3ZvbTVZZi9rMHBxRGFaS0QxSi9RZklwcXBMTjNqeHRFMlZGcEVGdExkS3lSUHBlRUlKR25kRStld2R3K3Z5Vnh6cFlrYWJmV3pzUUo4dGJpbmQzd056azZnSXNwT2VFTDVTZ0dSa2tyTDhoWklmeUNRaEZlWXREdWd6M2twMXJtNUhNcFZZaXRnVGhJU0Z0YnVQdUl6ZjFJb0YzK0VFZlJkbm5KOFg4anZ5VW9GZUZaRVhrQVdUc2NzSncyS25PSDNuM3AwMGsrNTBnNk43VTdXM09WQ3cvWFRGbHRuSXN3bitFeEhiME5EVWlKYVVrMlMxTVl6RldVV1hudSsyeXRTM3hKODZNQ1lVbkZ6dEk1ejZITmF6cEYyemV5QmJ2Vzk1b0FVY0FVditBR3NQczEwUmNaUXFqNlVzbzZrTUQzSW0xbFJURUdrZWNVam5MQ0ZBRHIraERVUjhkbUdvWXd2eE9HRkpDVUc4VmhCWk45V3BkQ0s2WXBPTTNDeG00UWhOMEc3Z2w4Y1AzazR1VElneko5dS9LNHMrOFFYS3N1a0V6NyIsIm1hYyI6IjY5MWE3OGIyMmMwOTVkZjZlMGM3YTMyNjU4NzE3NGRiMzBjYWJjNjhhNTljOWE4YmEwZmViNWFiMzEwYTYwYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+