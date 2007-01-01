В Калуге сотни людей вышли на субботник в Губернском парке
Территорию убирали в субботу, 5 апреля.
Как рассказали наши читатели, людей было очень много.
Валежник собрали в кучи, а мусор – в мешки. Все это обещают вывезти в ближайшее время.
В парк приехал и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По его словам, работы там еще много.
- Мое мнение – и пока работал все больше в нем убеждался – что это все-таки больше лес, чем парк, - заявил он. - И концепция его благоустройства должна исходить из этого. Но окончательное решение, конечно, за калужанами.