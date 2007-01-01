В Калуге сотни людей вышли на субботник в Губернском парке

Территорию убирали в субботу, 5 апреля.

Как рассказали наши читатели, людей было очень много.

Валежник собрали в кучи, а мусор – в мешки. Все это обещают вывезти в ближайшее время.

В парк приехал и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, работы там еще много.

- Мое мнение – и пока работал все больше в нем убеждался – что это все-таки больше лес, чем парк, - заявил он. - И концепция его благоустройства должна исходить из этого. Но окончательное решение, конечно, за калужанами.