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Благоустройство

В Калуге сотни людей вышли на субботник в Губернском парке

Территорию убирали в субботу, 5 апреля.
Дмитрий Ивьев
05.04, 18:40
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Как рассказали наши читатели, людей было очень много.

Валежник собрали в кучи, а мусор – в мешки. Все это обещают вывезти в ближайшее время.

В парк приехал и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, работы там еще много.

- Мое мнение – и пока работал все больше в нем убеждался – что это все-таки больше лес, чем парк, - заявил он. - И концепция его благоустройства должна исходить из этого. Но окончательное решение, конечно, за калужанами.

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