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Благоустройство

В Калужской области отремонтируют молодежные центры

Работы запланированы в Калуге и Обнинске.
Дмитрий Ивьев
04.04, 14:20
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Из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети» предоставлена субсидия в 111 миллионов рублей. Из областного бюджета добавят еще около пяти миллионов.

- Программа комплексного развития молодежной политики в Калужской области «Регион для молодых» в 2025 году включает проведение ремонтных работ в ГБУ КО «Областной молодежный центр» и в МБУ «Обнинский молодежный центр», обновление их дизайна и формирование привлекательных современных функциональных молодежных пространств, а также приобретение оборудования, - рассказала 4 апреля министр финансов региона Валентина Авдеева.

Также пройдут мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по работе с молодежью.

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