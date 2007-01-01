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Благоустройство

В Калуге лежачие полицейские появились на набережной Яченского водохранилища

Дмитрий Ивьев
03.04, 15:31
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Дорожники смонтировали искусственные неровности и соответствующие знаки.

Об этом 2 апреля сообщили в МБУ «СМЭУ».

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