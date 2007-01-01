В Козельске установят памп-трек
Территорию для благоустройства в прошлом году во время проведения Всероссийского голосования выбрали 1814 местных жителей.
- Все работы на объекте должны завершиться в августе этого года, - рассказали 3 апреля в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - После чего козельчане смогут опробовать новую трассу, предназначенную для занятий различными экстремальными видами спорта, такими как веломотокросс, скейтбординг, самокат и роликовые коньки.
Благоустройство пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».