+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Козельске установят памп-трек
Благоустройство

В Козельске установят памп-трек

Дмитрий Ивьев
03.04, 15:00
0 384
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Территорию для благоустройства в прошлом году во время проведения Всероссийского голосования выбрали 1814 местных жителей.

- Все работы на объекте должны завершиться в августе этого года, - рассказали 3 апреля в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - После чего козельчане смогут опробовать новую трассу, предназначенную для занятий различными экстремальными видами спорта, такими как веломотокросс, скейтбординг, самокат и роликовые коньки.

Благоустройство пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkkxT1JlYW9hMGhHaWJZQ01kZW9xZkE9PSIsInZhbHVlIjoic2NQQWRLY0l4OGF4K29ZWjdpaVV5MlZGanRFdDNxZm5hUExSdE1ZR1EzZVlUY2JaV3phbjN3WXI2ZE9GQ2F1b2RPTzdlTjZFeCs2bDRPOUhJMmdYcE5UNEQ2WDV1SkI2aXg5YTZ5TmhuZThrSUtFazA1T1l5ZmdiYkd1cTIybmtvaWZXOVVtNUhVeHdXelBLMlRNL0xpeHVBQ1BlZDRuY2V1Vy9lbytRM1Q5N3ZVRzFkWjFpL3ZkbW5KRlo0ek9LckpZdkVQU1JWTmdSMW9GUVdyY0l2TVdOYTZ3YU9aMjE3bklDUE80RDlCOFJ2a3huQSs3UVY3MXhDbTZyNzI5ald4bS9jckFtcTNTa3Y0c0Exb3AyRUpzSWRWbURNbEJsTzhVT1p3VGhtSVRqOWRPMkpMZG8xci9wNjFKQXNnK2NTa2tyUm5vQ3RSWTNMbUJBTzU0WHI5cUE3SHdMNm5IZWU4SHRzaktBVU55cXBvN0g1aExCRDc4aXdxcldSTWhFWDE1WXdsQ1ZnRkVsUnM1eGwrbXNRUEkwc29BbDgxZXdBWHkrTkwxazg5MGhUc08wZEhTTlRIejdUZGFPZ1hqZSIsIm1hYyI6Ijg2NzExNzE4ZmNlOWM2ZjBlMGRmYmViNGY3M2M2MzMwOGRlMDhhMWRiMmIzMzk2ZDRiNWFhNmI0YzBjYzE2MDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklLb2tqZTVLdnNMM1l3MFdQSjlZaWc9PSIsInZhbHVlIjoiTHVMSC9rRWxCb1hCZVhQTURnQmZ0WVlQZ1dJT29TWFFTNXZJQm1DR2ZVNVRFelhzcXlyVkw4cHB6MmFWa3ZpSW01ajFRR2E2bDdwSVFMQW5haWd5MlI1UGI5N04yZTU0YWExODZNbjZBZU93NTdiVUxSd3RtdDlma0J4SlovYlN2cTR6dkYvUFhSRW5rcGVjU295d2I1dVY4ajQ2QnBUUGRQMG5MZE52cFU5aUNVQ2JoUHlnTW1JUWxwV04ydm5PR3hvZ09DUGJrb2hiNG5jcFJnWDd5RlovOEdKTnpjSzhXUWZMRHFPYlBZUzRDc2ROS0gzOHpZWnBzdlVyVUVYdjZMY2sxVGplL09ON1p4c2Mzb2p5bmtMQzFSaHdYbTRLa1BQVC80M0J2QWJWWkRVd0t4QUJlbE9KTnJiVjNWVUx6RWgvbE5YaDJCY3JrMjMrRTd1dVFxS0cvVDNFUmdwWnc5eGw1QUNscGJ4bG1tUnVKT29ab3pjYkF5ek9xc2lVMVYzb2pGNTZJNUZxbVk4MktQZHExb2Nha29DaE0zQzlQSGkvcEhEcUp1bjVxRnNaaVpBN0c2ZW9WbkFVdUlCYlV3Q205OHlxRHFQMFBISWkzZjNGYlpPdGtFVFFyY29vd05nc3ZIT1V2RG84STNlRWdHN24wOTZrZ1pVaDE5UHB0NEEzbGZvMmdmQ2V3cnBzcWVZdWpkc3M3M2RmSDMza05IRzZGV1dwWU1aV1lZQ0tGV1drV09vUTJjOGVxYUZtNncvYnhVdmo4RUhxVXpHRjJRSHcrekJqK1J1aXJQbkRuWFJNMGNyU3BFMGdHLzJtcENBQ28wVGpsTnl6WlVHMyIsIm1hYyI6ImMzMjRlZjEwNjEwZjFlZDQ1YWFlYjExZGE2MTRjY2I4OGY3MDk0ZGM2NzIwYzFlMWZmZTJmMzc1ZjQ2NGE5NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+