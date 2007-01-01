В регионах России по партпроекту ЕР благоустроят около 5 тысяч дворов

Жителям предлагают принять активное участие в голосовании за объекты, которые обновят.

В этом году в оценке реализации инициатив «Единой России» будут применяться индивидуальные показатели эффективности. Во время ВКС с региональными отделениями секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев рассказал, что для проекта «Городская среда» позитивным результатом будет считаться вовлечение не менее 25 тысяч партийных волонтеров и благоустройство не менее 5 тысяч дворов.

— Тема формирования комфортной городской среды всегда была в центре внимания «Единой России», именно этот партийный проект в 2017 году стал основой для одноименной федеральной программы, в рамках которой была проведена масштабная работа, — подчеркнул он.

В совещании, помимо членов фракции и федерального координатора партпроекта, первого заместителя председателя профильного комитета Госдумы Павла Качкаева, приняли участие заместители министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько и Константин Михайлик. Ряд мероприятий в рамках «Городской среды» ЕР проводит совместно с Минстроем РФ. Представители ведомства рассмотрели предложения по их организации.

Так, с 21 апреля по 12 июня пройдет Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Владимир Якушев поручил партийным активистам организовать широкое информирование населения по всем вопросам, отметив, что для людей принципиально важно осознавать, что финальное слово — за ними.

— Задача волонтеров — объяснить жителям значение голосования для родного города, познакомить их с выдвинутыми на голосование проектами. Делать это предстоит на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, — уточнил секретарь Генсовета ЕР.

К слову, россияне все активнее включаются в процесс: в 2024 году число проголосовавших возросло до 17 миллионов человек.

Кроме того, ЕР и Минстрой РФ 26 апреля проведут общероссийский субботник. Владимир Якушев отметил, что в этот день следует помочь и с уборкой тех домов, в которых живут семьи ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов СВО. Также с марта фракция реализует значимое контрольное мероприятие: актив ЕР осуществляет мониторинг состояния дворов и общественных пространств после зимы. При обнаружении недостатков информацию о них направят в Минстрой России.

Алексей Ересько поблагодарил «Единую Россию» за активную поддержку программы «Формирование комфортной городской среды», в основу которой лег проект партии.

Фото: "Единая Россия", ER.RU.