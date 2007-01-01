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Обвал на Правобережье приближается к дороге

Дмитрий Ивьев
03.04, 12:18
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Фото: Правобережье Калуги.
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Два года назад в Калуге обрушился участок тротуара на улице Комфортной.

Однако до сих пор ремонтные работы не проведены.

- Обрыв с каждым годом ползет все дальше и дальше, - рассказал очевидец, опубликовавший 2 апреля фото в официальном сообществе Правого берега в ВК.

Люди опасаются, что скоро может обвалиться и проезжая часть.

- Земельный участок, прилегающий к тротуару, находится в частной собственности, - прокомментировали ситуацию в городской управе. - Сейчас по поводу обвала ведëтся судебное разбирательство. К сожалению, информацией о сроках работ пока не обладаем.

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