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Благоустройство

В Калуге раскопали улицу Тарутинскую

Дмитрий Ивьев
02.04, 19:02
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Фото, сделанное в районе дома №95, опубликовал местный житель.

- Второй день копают в одном и том же месте. Производят ремонт кабеля питания для троллейбуса. Вопросов нет, - обратился он к губернатору. - Но прошу Вас оказать содействие, что бы вернули в исходное состояние примыкающую территорию. Я за свой счет делаю. И так хватает того, что постоянно льется гряз с дороги.

- По окончании ремонта территорию восстановят, - заявили в городской управе. - Сроки, к сожалению, не подскажем, но специалисты постараются сделать всё как можно быстрее. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

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