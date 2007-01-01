В Калуге раскопали улицу Тарутинскую

Фото, сделанное в районе дома №95, опубликовал местный житель.

- Второй день копают в одном и том же месте. Производят ремонт кабеля питания для троллейбуса. Вопросов нет, - обратился он к губернатору. - Но прошу Вас оказать содействие, что бы вернули в исходное состояние примыкающую территорию. Я за свой счет делаю. И так хватает того, что постоянно льется гряз с дороги.

- По окончании ремонта территорию восстановят, - заявили в городской управе. - Сроки, к сожалению, не подскажем, но специалисты постараются сделать всё как можно быстрее. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.