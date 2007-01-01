В Калуге рассказали, что сделают в Губернском парке

Накануне губернатор Владислав Шапша попросил жителей областной столицы высказаться о судьбе Губернского парка.

Территория давно пришла в запустение.

А в среду, 2 апреля, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщило, какие работы в ближайшее время там запланированы:

- Планируется комплексное обустройство существующей дорожно-тропиночной сети, систем освещения и видеонаблюдения. Для подготовки соответствующего проекта планируется проведение инженерных, гидрогеологических, экологических и других изыскательских работ, в том числе направленных на улучшение состояния почвенного покрова и лесных насаждений парка.