В Калуге просят отремонтировать старый детский сад

Такое обращение опубликовала в соцсетях жительница Правого берега. Она рассказала о плохом состоянии территории у садика «Улыбка» на улице Генерала Попова.

- Со времени его основания, ещё в эпоху СССР, не делался полноценный ремонт здания, асфальт покрыт ямами и щебенкой, детская площадка почти вся состоят из старый деревянных построек, а забор сада от старости покрылся плесенью и мхом по периметру, - отметила калужанка. - Мой муж ходил в этот сад 27 лет назад, представьте, там все те же качели, беседки и пр.

- Детский сад, построен в 1990 году, но постоянно обновляется для комфортного пребывания детей, - заявили в ответ в городской управе. - В частности, в позапрошлом и прошлом году прошёл частичный ремонт асфальтового покрытия на территории учреждения, и работы в этом направлении будут продолжены. Детское оборудование обновляется по мере необходимости: горки, песочницы, домики и др. Внешнее ограждение сада отвечает всем требованиям безопасности, и его очистка от мха запланирована на период весенних субботников. Фасад садика находится в удовлетворительном состоянии, а отмостки были обновлены в прошлом году.