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Благоустройство

В Калуге проверил ремонт в сквере у нового ТЮЗа

Дмитрий Ивьев
02.04, 15:11
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Там отремонтировали лавки, урны и плитку на дорожках.

Об этом 2 апреля сообщили в «Калугаблагоустройство».

Напомним, сам театр на улице Марата уже достроили. Он откроется для зрителей в начале июня.

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