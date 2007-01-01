+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге не могут организовать пешеходный переход рядом с детским садом
Благоустройство

В Калуге не могут организовать пешеходный переход рядом с детским садом

Дмитрий Ивьев
31.03, 17:01
0 446
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Зебры нет рядом с «Кнопочкой» на улице Академической.

- Безопасно перейти дорогу невозможно на этом участке, - рассказала местная жительница. - Пройти к пешеходному переходу, который расположен дальше – невозможно, так как нет тротуара со стороны сада.

- Пешеходный переход возможно установить только при наличии тротуара, но, к сожалению, на этом участке он не обустроен, и в этом году его строительство планируется, - заявили в городской управе. - Будем рассматривать такую возможность в последующие годы.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFkaW8ydU9rbk9IWFNtbFpKc3VEblE9PSIsInZhbHVlIjoiNXc0dlYrek5peHJlQytBV3NWOVVzMzlYMnRMejBXdW9SbGp6VnBoaDY5MWhvaWFiWEZiNkZSc2MvYmZNY3RMSjhyOW5LcEc4UllMLzhqaGdRQ0JQdDBHWUlid0dUTFEvKzZiMFZEYVpyQWE2ZFNqWmh4cHpGNDVEbVVVUFpJZWpzU3YyNVNkZVNCTHhmM2NieDlxcU9Pc0l2L29UMDZLc2JtTmFKT2krdTI3NXhlaEt1NG5QMVc4L2JZQW15Ri9KeldNcUJWb2c4dnhRSGs5ZGhYZHI5UXNqemE3c0pvZ0xhTW1vdUxHbTRMcmJBMjg4aitDWXJwWktWVDFUcmZUeWNHVklCUFVXN2RLekhWdmhyWno3Rm0wNHNLWlRHcllHa09oZ2ZWTEVNT1pabXVrSkY2WDZGOEhKeGl1UHN3QUhDTFIzem5DVmViTUdFM0xtUWpiZkc3VVdyRlNPbi9yMzZnSGhwQ21JOEpRdUg0ZVN1MWxlQXgyN2F6QTYvT1FyV0VabE42QUZtcjVqRjhCU25sVWx6M1B6WXdvdk5DODVmc1JnSlkwV21LN0dTc1l5dWtqMjl0VlJtNWVvazhzdSIsIm1hYyI6ImM0NDQ2ZGQyMmJlNTAxNzhjNWI3YTM0NjZhNTAzY2RjN2I4ODBiMDU2NWM4NmRmM2I4MjZmNDUxNjczMDY2ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpCY3pja3U2MFZkTEhDem1yYlljaWc9PSIsInZhbHVlIjoiOFV0VEtOVXhNMGtGNk8rWHFGdzJEY3FNUUgveHpSM1NSZjNwT2dEQzQ1VHlxdEdibkZacXRaNkRwK09Gd1F3eDZiYXVmVVVvMFBadEszN3ZPK0pJdXQvRXlleW9LbmloMU81UUI1TkJFYUVYeU5ESjRXSDF3NnBMNkFXNnpoWmtCKzY2dThYaExEbEFpWEx0N0NGYlF3bll3YzJseE1XcVc1RklUNSt2TVFseng1SXV6d25yRVFGYW8wYVJjMkNUeUVOUnNlQ21xa3hEVElBTE9KMlU4dGJNRUNDY2NnVTFYSSsxZ2JCQUpBR1NFejExMnB5K1ByRGVPYUNhY3ovMkxTNlFnNVFwOW03cVlZd3llZW1mUHIxS28xY3Zwa1ZaeDBsTUQ1RkZyTHJhcWFibytYZHNZdnI3cHhmeS9DWjlkdmhrOXIxWmxLNlBzQUF4Uks2OVN4ZHJjQlZTR1p3QUxHZmtJUzNWVmkrM0NUMUdPR0sxajVxTzlxTEowSkZUUlVjM1RwWVcvU1VTSVVEWnlLWmlacDdhN3l5WVdMMzRTTXlFRWZDZm1hTGxUamdKRGpPSWdHcm8raldzeHEvc3d0ZWVRNkh0cVg2N2VqWWZPYjlIYllONnR4VGNMWmREQ3UwMW1wVEx5bXNUSjZoNEtRMjFRb21kNFVNNi9HK1ZXYXlDc3VOT1lQUm1NVCtnVWZVQzArNk90MFBMS3h6NDdDZXVKUjNKYUhIVDBUcEdxTmVFZHRiY3pwWDBpTmtPUVYzMXJ2S3llUFVYSTlSTE94Ym1LOGpOdzEvMW9QR0g3UUxBVHYzUU5JdTdTMFdKMVJRR2VSb0RoUTJnVTFnMSIsIm1hYyI6ImUyZWMzMTM4ZmE3YWE3OWUwOTI4N2Y5ZDNlOWIyNjJlOWRlNGFlOTQxYjJiYzE4NjI2NmM5MTYzY2NhYmQyMDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+