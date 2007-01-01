В Калуге не могут организовать пешеходный переход рядом с детским садом

Зебры нет рядом с «Кнопочкой» на улице Академической.

- Безопасно перейти дорогу невозможно на этом участке, - рассказала местная жительница. - Пройти к пешеходному переходу, который расположен дальше – невозможно, так как нет тротуара со стороны сада.

- Пешеходный переход возможно установить только при наличии тротуара, но, к сожалению, на этом участке он не обустроен, и в этом году его строительство планируется, - заявили в городской управе. - Будем рассматривать такую возможность в последующие годы.