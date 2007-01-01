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Благоустройство

В Калуге начал разваливаться памятник труженикам тыла

Дмитрий Ивьев
31.03, 16:39
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Местный житель опубликовал фото из сквера Воронина.

- Плитка отваливается. Кто за этим следит? – задается вопросом калужанин.

В городской управе пообещали провести ремонт до 9 мая.

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