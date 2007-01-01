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В Калуге спилят деревья в сквере Медсестер

Дмитрий Ивьев
31.03, 14:17
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Там удалят аварийные ясени, сообщила 31 марта главный садовник города Ольга Зорякова.

Также начались работы по санитарной обрезке берез.

Как отметила Зорякова, сейчас разрабатывается план по озеленению этого сквера в центре Калуги.

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