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Благоустройство

В Боровске решают, как благоустроить набережную

Дмитрий Ивьев
28.03, 15:52
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Предложения жителей города администрация принимает до 26 апреля.

Благоустроить собираются территорию набережной Протвы вдоль улицы Энгельса от Канунникова моста до Каменного.

Мнение людей обещают учесть при подготовке концепции.

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