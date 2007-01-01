В Калуге уже год не вывозят шины с контейнерной площадки
На ситуацию в соцсетях пожаловалась жительница улицы Изумрудной.
- На муниципальной земле, называемой в народе дорогой в ЖК Изумрудная долина, а властями считающаяся ничем, поставили мусорные баки, которыми пользуется весь частный сектор, - отметила калужанка. - Уже год возле баков валяется куча шин, на просьбу к властям их убрать меня послали проводить собрание собственников. Вопрос, если баки стоят для всей улицы, собрание каких собственников я должна провести и за чей счёт убирать неизвестно чей мусор? Земля, где стоят баки, городская, вот пусть городские власти и убирают, ставят камеру, штрафуют за несанкционированное складирование.