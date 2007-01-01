+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге уже год не вывозят шины с контейнерной площадки
Благоустройство

В Калуге уже год не вывозят шины с контейнерной площадки

Дмитрий Ивьев
28.03, 10:30
0 232
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На ситуацию в соцсетях пожаловалась жительница улицы Изумрудной.

- На муниципальной земле, называемой в народе дорогой в ЖК Изумрудная долина, а властями считающаяся ничем, поставили мусорные баки, которыми пользуется весь частный сектор, - отметила калужанка. - Уже год возле баков валяется куча шин, на просьбу к властям их убрать меня послали проводить собрание собственников. Вопрос, если баки стоят для всей улицы, собрание каких собственников я должна провести и за чей счёт убирать неизвестно чей мусор? Земля, где стоят баки, городская, вот пусть городские власти и убирают, ставят камеру, штрафуют за несанкционированное складирование.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVpR0hyZDJUWFVIZlpYRTVGSVRtSlE9PSIsInZhbHVlIjoiY21JMFlBeFhQVlJqdzRTMnZPRlVYTmtUMzFWQXgrNkl4MmMzK00xWk13RTkrd25wTkxpOStxOVVTaG04MUJ1dU5UMmFYTGVHMWtHZkJ2bGtPL0pZYS85c25NTndoVWpWTUVFbFk4OE42TFo0Y09ES3psUHk1N3JhajY1SFoxa0VDQ0dIY1pLaTljazFlQk1FNnpqb1M3WFFsWGVyMDZWT0tWbXZCVFhOa0h0UFQyMWFsVkhleEFDSnFlQkdvZmVLMnhUQ1NaNDVacjV4RjlISU9iMlB3L3Q3N0p2L2VtcENYQzNZSzlFN2pmMnZ1Sk5ZN1ZWalhvYWIwUklNTURvY1RQdGpGaUt4SVFPYnMwbGlEVDVOUmxOcGRWaXpSTDh4Z1dmYW9SL0NNcDdBckEva2M1TzRaK1lCRlBQOVMvL3psSlJ1VGV6UHg0dzZtM0ErQXU1cnA4dC9jdkJCTU9lK3pCVi9OMlpVSjlNVGJyd3QrOGQ1ZVZyK3BnOVZOKzhyejVlZUljVTUvVmNZbWVQcEorMTVlcUVyVmpwZG9hZlh4U1Vwd0hpcHloNWZYaW5Zd0hhMmkwNWduYlhxWWFLcSIsIm1hYyI6ImEzM2ZkNTVhMjZjOWZiOTAwNzg2ZDkxNDNkN2QwNDU0Y2M0MjE4MDA4MjI1MzdhNmU2NDU0MmU0Mzc2Y2MxZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhKZ3BEbzVaLzZ4ZTFIcDlwYjVIbEE9PSIsInZhbHVlIjoiSDIwRWg4TlRTNk1tMkNTazN5dzJNNlJ6YXdRVlVzNWtCUWlzakdxTWpyMnlHRkM0SzBucmJCc2N0WVRJb3VFUXNXaEpOWUNZSmpSeFRpWHJnYm5JUzBDSVFvdWxxN09IL0JGWm8vcUh6V2F5WFdDcW1qL3VGY2FKV1RMREMwR1FSWXlkZGUyaUwxeVg1YmhuaHc2MEM1WW9NRWdpdGhqbWRheThDbmZWdmp1QSs3QVp2ZGhpeS9mYTJxdG9kUWJ0a3oxdVZpZGZxbUFET2Z2a1REK2s5WFltaFB0QnlxalphSXkyS0EvUnMrdmVkSnpmY1JCQmtJallWM2Y4L0hvZDY3QWtCTzhZdCtmUCswMTF0cVhRQzZVV2JMTUIzK25SODRYbmdmd0JqT25jR0lSTXM3NkxVWHNRdkFSQnk0dTQyelpCMGdMTGxiQ1ZlVVhOaXBqenBYcktEVWtSZ1hrb0NSWU1tTkpDenhnU1dVYVNVQUtTUUdod3lSYnMwZlJ2MHM0bVBPei90WDZESmQzUjRYVEpjN2ZBL0JsNWh0VEFuY0FPbFltR21uY1QzaHFPR3JWTCtRZDhKRHE1cDVHSDNZV3MrVjh3Mm01WUJidkVNY1hYU0dRMzNmcVRBWUFKaVpmU1ZRZ3ZHa3NWZHdWN3Q0UjZiSWdWSVFURkZsVUNPeTBGcnhSKy95aktWTjZLZ0JiL1l2VVJhbDdVWkg0VGsvMlR1dzd0MWh1OWFaa2RmbzlKMUlhc0NCRE9FZU5TeE90MXV6R0JHckRVVW1Rcy9pcUVncUp3eFNpeU5DbWZmUDJWYm1PNW0xeGFOQTlQTlRwR0xtb0czWml2ak94dyIsIm1hYyI6IjkwMmIxYzNkMWRhMWUzOGNkNWEyYThlNDI5M2RlZTJhN2E2NjU5NmFmNjA3YzU0M2JhMmE4NDVjZGU2NTIyMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+