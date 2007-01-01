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Благоустройство

В Калуге появится подсветка дома на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
28.03, 10:47
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- К нам поступила проектная документация, получившая положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Дом А. Барута», кон. XVIII-нач. XIX вв., 1870-1880-е гг., г. Калуга, ул. Ленина, д. 109, - рассказал 28 марта начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Проектом предлагается устройство освещения главного фасада с помощью светодиодных светильников.

Когда выполнят работы, пока не уточняется.

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