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В Калуге рассказали, какие деревья и кусты закупят для озеленения города

В четверг, 27 марта, объявлен конкурс по поиску подрядчика, который этим займется.
Дмитрий Ивьев
28.03, 10:47
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Фото из конкурсной документации.
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Из бюджета готовы потратить до 50 миллионов рублей, но в ходе торгов сумма может снизиться.

Согласно конкурсной документации, подрядчик в этом году должен высадить липы, клены, рябины, яблони, ели, туи, сирень, гортензию, спирею, кизильник и некоторые другие кустарники.

Деревья будут крупномерные, их высота должна составлять 2-5 метров.

Часть посадок пройдет не в грунт, а в вазоны. Напомним, ранее чиновники говорили, что так будут озеленять, в частности, улицу Театральную, так как там запланирован ремонт.

Выбрать подрядчика должны к 15 апреля.

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