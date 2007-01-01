В Калуге рассказали, какие деревья и кусты закупят для озеленения города

В четверг, 27 марта, объявлен конкурс по поиску подрядчика, который этим займется.

Фото из конкурсной документации.

Из бюджета готовы потратить до 50 миллионов рублей, но в ходе торгов сумма может снизиться.

Согласно конкурсной документации, подрядчик в этом году должен высадить липы, клены, рябины, яблони, ели, туи, сирень, гортензию, спирею, кизильник и некоторые другие кустарники.

Деревья будут крупномерные, их высота должна составлять 2-5 метров.

Часть посадок пройдет не в грунт, а в вазоны. Напомним, ранее чиновники говорили, что так будут озеленять, в частности, улицу Театральную, так как там запланирован ремонт.

Выбрать подрядчика должны к 15 апреля.