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Новость дня Благоустройство

В Калуге уберут пешеходный переход между улицей Кирова и сквером Мира

Дмитрий Ивьев
27.03, 14:58
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О такой необходимости 27 марта в интервью «Калужской неделе» сообщил первый заместитель городского головы Александр Серяков.

По его словам, один из пяти переходов в сквер нужно убрать, чтобы улучшить движение автомобилей и общественного транспорта.

Когда именно это будет сделано, пока не уточняется.

В прошлом году, напомним, так поступили на площади Победы, где убрали переход в сторону улицы Жукова. Серяков назвал это смелым шагом, который привел к совершенно иному дорожному движению.

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