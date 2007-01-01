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Благоустройство

В Перемышле убрали аварийные деревья

Дмитрий Ивьев
27.03, 10:26
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В четверг, 27 марта, об этом сообщили в администрации района.

- Опилили и убрали более 10 аварийных деревьев, - говорится в официальном комментарии.

Эту работу обещают продолжить в апреле.

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